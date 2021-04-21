 

Ротару и Леонтьев пыталась отговорить Бабкину от операции на ноге

21.04.2021, 21:14, Разное
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В Сети несколько лет назад распространили снимок, на котором Надежда Бабкина была запечатлена в инвалидной коляске. Оказалось, что у артистки проблемы с ногой. В тот период ее поддержали звездные коллеги, а София Ротару и Валерий Леонтьев пытались отговорить ее от проведения операции.
В откровенном интервью Надежда Бабкина рассказала, что первым ей позвонил исполнитель хита «Казанова». Он посоветовал артистке не «кидаться под нож», делать терапию и терпеть, сколько сможет. В этом вопросе Валерий Леонтьев опытный, так как и сам столкнулся с такой проблемой. Вслед за ним позвонила София Ротару с аналогичными высказываниями. Когда терапия перестала помогать, Надежда Бабкина все-таки решилась на операцию и сейчас активно выступает на сцене.

В минувшем году поклонники думали, что руководитель театра «Русская песня» не сможет побороть COVID-19. Болезнь у нее протекала сложно, две недели Надежда Бабкина пробыла в коме. Он считает, что близкие люди, фанаты и коллеги «отмолили ее и вернули с того света». В тот нелегкий период, когда она уже была в сознании, ей звонили Максим Галкин и Примадонна, чтобы поддержать.



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