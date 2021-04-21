 

«Локомотив» разгромил ЦСКА в полуфинале Кубка РФ по футболу

21.04.2021, 21:12, Новости дня
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Во втором полуфинальном матче Кубка РФ московский «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» переиграл ЦСКА со счетом 3:0.

У железнодорожников голы оформили нападающий Франсуа Камано и полузащитник Гжегож Крыховяк, еще один мяч в свои ворота забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, сообщается на сайте Российский футбольной премьер-лиги (РПЛ).

В финале турнира «Локомотив» встретится с самарскими «Крыльями Советов», обыгравшими в полуфинале грозненский «Ахмат» в серии пенальти. Самарцы вышли в финал Кубка впервые с 2004 года: тогда в решающем матче они проиграли грозненскому «Тереку» (0:1). Финальная игра пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».

Победитель Кубка РФ получает право выступить в Лиге Европы. Действующий обладатель трофея – петербургский «Зенит».



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