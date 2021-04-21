Мнение: Подарки

В День рождения мне пришло много поздравительных писем.

Все магазины, на сайте которых я когда-нибудь регистрировалась, написали мне поздравления и предложили в качестве подарка (им) купить у них что-нибудь.

Незнакомые мне магазины тоже прислали мне в подарок свои прайсы и призывы отовариться у них.

Так как у меня заканчивается страховка на автомобиль, несколько страховых компаний поздравили меня с Днем рождения и предложили оформить страховку у них.

Один большой банк поздравил меня и подарил предложение оформить у них кредит.

Другой большой банк в своем письме предложил мне нажать на поздравительную открытку, чтобы оттуда посыпались подарки.

Какие же подарки посыпались?

Во-первых, посыпались “бесплатные минуты”, которыми я воспользуюсь, если перейду на их мобильную связь.

Во-вторых, посыпалось “напомни друзьям о своем Дне рождения”, “поделись радостью с друзьями” и готовые открытки с кнопками соцсетей, которые я должна разослать всем своим друзьям.

На открытках просьба: “Пожалуйста, оформите карту (банка) по моей рекомендации, чтобы я получила бонусы в подарок”.

Вот этот подарок мне понравился больше всего.

Хотя у этого банка всегда креативные находки.

Недавно они предлагали поставить определитель номера и записать гневную речь, обращенную к спамерам.

“Выскажи спамерам все, что думаешь о них!” “Шах и мат спамерам!” написали они в мотивашках.

Маркетологи-рапаны – лучшее, что есть в интернете.

У вас есть свежие примеры, друзья?