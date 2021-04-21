Мнение: Советские «Охотники за искусством»: выставка мирискусников и авангардистов из частных собраний

В моем любимом Музее русского импрессионизма в Москве открылась выставка «Охотники за искусством» с очень интересной концепцией. На ней представлено 14 человек, которые в советское время занимались коллекционированием и их психологические портреты через собранные ими картины.

Это очень редкие вещи, которые до сих пор остаются в частных коллекциях (у потомков этих людей, либо же у тех, кто у них купил). Поэтому обязательно надо воспользоваться шансом увидеть такое.



Небольшой ранний Кандинский, графика.

Каждому коллекционеру отведен свой участок в выставочном зале. На зеленом фоне (здесь – справа) графический портрет, специально выполненный для этого проекта, а внизу биография.

Биографии в жанре эссе, в подражание Абраму Эфросу мудрейший куратор выставки заказал лично мне, поэтому получились они красочными и эмоциональными.

Вот, например, мой текст для Абрамяна (на фото выше):

Арам Яковлевич Абрамян

(1898, Тифлис – 1990, Москва)

В Кремле его знали хорошо – но Абрамян знал тех, которые в Кремле, как вообще больше никто. Потому что более четверти века он был в Советском Союзе урологом №1. Он лечил Сталина, Брежнева, ему доверяли «наших друзей» – монгольского вождя Чойбалсана, египетского Насера… И бог знает, кого еще. Абрамян о своих пациентах не распространялся и мемуаров не оставил. Он пришел в эту область медицины в 1920-е годы, стал одним из ее отцов-основателей, в 1949 году возглавил урологическую клинику в МОНИКИ, которую «держал» до 1975 года. Властный, категоричный, великолепный администратор, блестящий хирург, он был мудрый и сдержанный, с пациентами – крайне деликатный и тактичный, с учениками – проницательный и чуткий. Прямая осанка, звонкий голос, быстрая походка, острый и цепкий взгляд. Придворная осторожность человека, который в 1953 году чуть было не попал под «дело врачей» – но уцелел, и остался вращаться в тех же опасных кругах еще на несколько десятилетий. А вот московские коллекционеры знали Абрамяна совсем другим. В своей квартире, показывая им новые приобретения, он расцветал, не скрывая страсть к живописи. Давал волю армянскому темпераменту, раскладывая перед ними своих «сомовых» и «кустодиевых». Если за картину пришлось заплатить слишком дорого, он по-восточному причитал над ней, приносил домой и «наказывал» – ставил на некоторое время лицом к стене. В охоте за шедеврами был, по отзывам конкурентов, хитрющим, уводил прямо из-под носа. «Коллеги»-коллекционеры, правда, немного подсмеивались над ним за то, что Абрамян «по-восточному» предпочитал праздничное, красивенькое (символистов и мирискусников), и не ценил супрематистов. И пользовались этим – знали, что Абрамяна можно отвлечь чем-то «ярким». Выйдя на пенсию, профессор совершил в Советском Союзе нереальное – заставил государство создать музей целиком под его личную коллекцию. Обычно ведь пожертвования растворяют в больших собраниях, что дарителей очень огорчает. 350 картин Абрамян вывез на родину (кстати, он юношей воевал там в Гражданскую), выбил для них из армянского министерства культуры в Ереване сначала две комнаты, а потом вообще отдельный особняк. Буквально поработил директора этого нового Музея русского искусства, развесил картины в залах по своему вкусу. Ереванские власти взвыли от его железной воли – а он пользовался и своими старыми связями, и огромным административным опытом. Но, отправляя из Москвы коробки с холстами, 80-летний Абрамян не смог отдать все – «как же я могу оставить стены пустыми?» И еще десять лет прожил среди нескольких самых-самых любимых картин…

Биографий, соответственно, тоже 14, все приводить не буду. Для некоторых пришлось производить настоящие расследования и даже трансконтинентальные телефонные переговоры.

Кузнецов из коллекции ираниста Сановича.

Здесь представлена коллекция режиссера Соломона Шустера.

Гончарова

Лентулов

Чупятов из коллекции Рубинштейна

Изумительно виртуозный рисунок Татлина.

Это вещи, которые принадлежали военному психиатру Тимофееву. Потрясающие

Голубого Калмыкова специально повесили высоко и неудобно, чтобы народ не своротил, делая селфи, наверняка на фоне таких спин возжелали бы многие.

Рисунок Бориса Григорьева "Новичок" оказывается принадлежал ему.

Ну, Малевич

"Повар" Фалька из коллекции Чудновского

Это Богомазов оттуда же

Он двухсторонний, вот обратная сторона.

Нестеров из коллекции Стычкина-отца.

Вот мой большой материал об этой выставке, который я написала в газету.

Еще очень рекомендую каталог к выставке. Там много дополнительных материалов очень редких.

Значительную часть каталога выставки составила подробная «Хроника событий», перечисляющая все, что влияло на частное коллекционирование в СССР. Куратор выставки и составитель хроники Анастасия Винокурова рассказывает: «Мне хотелось создать эту летопись, чтобы показать, что происходило с институтом собирательства после 1917 года, когда частная собственность фактически была отменена. Хроника включает все законопроекты, которые коснулись коллекционеров искусства (начиная с Декрета о земле), историю музеефикации частных собраний. Также туда включена информация об аукционах, работавших в советское время (в эпоху нэпа), крупнейших продажах предметов за границу. Хроника показывает, как до войны сокращался и постепенно уходил в подполье рынок искусства. В ней перечислены крупные судебные дела над коллекционерами, учреждение в органах милиции и государственной безопасности антикварных отделов. Ближе к развалу СССР среди событий — основание и начало активной выставочной деятельности Клуба коллекционеров. Датой окончания выбран 1992 год, когда в Москве состоялся первый аукцион искусства — „Альфа-Арт“, то есть начало расцвета рынка».

Сайт выставки

https://seekers.rusimp.su/

До 29 августа