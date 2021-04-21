Сломанная тиара и жемчуг из США: неизвестные факты о свадебном наряде королевы Елизаветы II

На русском языке выходит исторический роман канадской писательницы Дженнифер Робсон “Платье королевы”. В ней рассказывается история о дружбе двух девушек-вышивальщиц знаменитого модного дома Нормана Хартнелла в Мейфэре – Энн Хьюз и Мириам Дассен, которым довелось поработать над самым известным нарядом в истории. Они создали свадебное платье для 21-летней принцессы Елизаветы, которая спустя пять лет станет королевой Великобритании Елизаветой II и будет править дольше всех своих предшественников – вот уже 67 лет.

Специально для HELLO! издательство Inspiria подготовило пять интересных фактов о предмете гардероба Ее Величества, который вошел в историю британской монархии и мировой моды.

Свадебный портрет Елизаветы и Филиппа

Факт №1

Норман Хартнелл учился в Кембридже, где у него появились влиятельные знакомые, некоторые из них впоследствии стали его клиентами и помогли обрести мировую славу. В 1935 году королевская семья впервые сделала заказ Норману Хартнеллу: это было свадебное платье для герцогини Глостерской. Платье настолько впечатлило королевскую семью, что услугами ателье Нормана Хартнелла они пользовались впоследствии годами.

Эскиз платья

Факт №2

В Великобритании на тот момент (1947 год) невозможно было приобрести достаточное количество жемчуга, чтобы полностью украсить свадебное платье Елизаветы, и ему пришлось делать запрос за океан. Жемчуг доставили из Соединенных Штатов. За это даже пришлось платить специальный налог, что стало предметом тревоги для короны, поскольку свадебный бюджет тщательно просчитывали.

Работница фабрики Winterthur создает ткань для платья королевы, город Данфермлин, Шотландия

Факт №3

Говорят, что в день свадьбы тиара, поддерживающая фату Елизаветы, сломалась. У придворных ювелиров было всего два часа, чтобы все исправить. Это стало предметом настоящей паники, но им все же удалось успеть в срок.

Елизавета и Филипп в день свадьбы

Факт №4

Главным вдохновением для Нормана Хартнелла при создании свадебного платья Елизаветы II стала картина Сандро Ботичелли “Весна”. Струящаяся ткань, хрустальные бусины, жемчуг, изящная вышивка в виде цветов, шлейф длинной более четырех метров – все это стало вольной интерпретацией наряда древнеримской богини Флоры, что изображена художником на цветочной поляне в апельсиновом саду.

Сейчас свадебное платье выставлено в музее Букингемского дворца

Факт №5

Слухи о платье ходили по всей стране, разразилось даже несколько скандалов, в том числе из-за подозрений, что на платье пошел не китайский шелк, а “вражеский” – из Японии или Италии. Однако это не подтвердилось. Журналисты неоднократно пытались подкупить сотрудниц ателье Нормана Хартнелла, чтобы заполучить какую-либо эксклюзивную информацию. Но никто из девушек на это не согласился. Платье не удалось никому запечатлеть до самой церемонии.

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