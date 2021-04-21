Мнение: К северу от Бали пропала индонезийская подводная лодка

К северу от острова Бали во время учений с практическими торпедными стрельбами пропала индонезийская дизельная подводная лодка "Nanggala" с экипажем из 53 человек. Утром штаб учений потерял с ней связь, после чего восстановить ее не удалось. Что именно случалось с лодкой пока неизвестно, военные уже ведут ее поиск.

Сама лодка достаточно древняя – построена в Германии еще в 1977-м году.

Максимальная глубина погружения в 250 метрах, при том, что действовала она в районе, где глубины доходят до 700 метров.

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