 

Мнение: К северу от Бали пропала индонезийская подводная лодка

21.04.2021, 20:34, Разное
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К северу от острова Бали во время учений с практическими торпедными стрельбами пропала индонезийская дизельная подводная лодка "Nanggala" с экипажем из 53 человек. Утром штаб учений потерял с ней связь, после чего восстановить ее не удалось. Что именно случалось с лодкой пока неизвестно, военные уже ведут ее поиск.

Сама лодка достаточно древняя – построена в Германии еще в 1977-м году.
Максимальная глубина погружения в 250 метрах, при том, что действовала она в районе, где глубины доходят до 700 метров.

Источник: Colonel Cassad



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