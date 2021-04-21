Бизнесмену, которого подозревают во взятках экс-главе “Укравтодора”, назначили 15 млн грн залога

Подозреваемого обязуют являться по первому вызову к следователю, прокурору, суду; не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами. Срок действия обязательств – до 20 июня 2021 года.

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Контекст:13 апреля НАБУ сообщило бенефициару группы компаний по ремонту дорог о подозрении в даче взяток бывшему и.о. председателя “Укравтодора” Славомиру Новаку. По данным следствия, речь шла о систематических взятках в обмен на проявление “лояльности” к его компаниям. В общем, как установили правоохранители, были переданы $575 тыс. и €70 тыс. в течение 2017–2019 годов.

По данным “Нашіх грошей”, речь идет о владельце компании “Альтком” Александре Тисленко.

Новак исполнял обязанности главы “Укравтодора” с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. После увольнения по собственному желанию он вернулся в Польшу.

Летом 2020 года Новака и еще нескольких человек задержали в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. Прокуратура Варшавы предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.).

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован в Польше на три месяца. Меру пресечения ему несколько раз продлевали. 12 апреля 2021 года суд отпустил его из-под ареста.

Дело Новака правоохранители Польши и Украины расследует совместно, однако судить его будут в Польше, так как он является гражданином этой страны.



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