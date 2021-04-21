“Самый популярный вопрос”. Экс-депутат госдумы Гудков ответил, чей Крым

Журналистка спросила у него: “Чей Крым?”

“Самый популярный вопрос. Но я, как бывший член комитета по конституционному законодательству смотрю на это с правовой точки зрения. Поэтому, совершенно очевидно, что Россия нарушила международное право, Россия виновата в том, что происходит сейчас на Донбассе. И совершенно очевидно, что этот вопрос нашему поколению предстоит решить в будущем”, – заявил он.

Самая главная проблема, по мнению оппозиционера, это президент России Владимир Путин, который “не хочет никакого диалога, заинтересован в том, чтобы Украина не развивалась, не стала притягательным примером для России, как может быть устроена демократия в XXI веке и правовое государство”.

“Поэтому, решить этот вопрос – украинский вопрос – в то время, пока у власти находится Владимир Путин, невозможно. Но я уверен, что будущие поколения смогут этот вопрос решить так, чтобы не было никаких конфликтов”, – сказал политик.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году Гудков не поддержал аннексию Крыма Россией во время голосования в Госдуме.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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