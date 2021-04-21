Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море – СМИ

Сообщается, что четверо мужчин вышли в море еще 17 апреля на катере и мотофелюге, а через три дня владелица лодки сообщила, что двух рыбаков на катере задержали. Еще двое возвращаются домой в Очаков.

По информации их коллег, рыбаки на фелюге рыбачили в пределах экономической зоны Украины. Рыбаки поставили сетки и, чтобы собрать улов камбалы, двое из них сели в маленький катер и отплыли от фелюги. Именно тогда российские пограничники подплыли к ним, требовали документы и задержали.

Официальная причина – якобы у украинцев не было документов, потому что они находились на основном судне в нескольких сотнях метров. Так рассказали двое рыбаков, которые находились на судне, и которым удалось вернуться. Они заверили, что показали россиянам все необходимые документы, но тех это не удовлетворило.

“Катер имеет право работать в пределах видимости, на определенном удалении от главного судна, есть один документ на два плавсредства. Россияне решили это проигнорировать. Они подошли к этому глистеру, на котором Олег и еще один рыбак: “Документы есть?”. Те говорят: “Нет, документы на главном судне”. За веревку прицепили, подошли к главному судну, там сообщили, что документы есть. “Нас это не интересует, они были без документов” – и протащили их в город Черноморск в Крыму”, – рассказал директор рыболовного предприятия Александр Громовой.

Рыбинспекция и пограничная служба подтвердили телеканалу, что рыбаки законно вышли в море, имели все необходимые документы – разрешение на промысел и выход в морскую экономическую зону Украины.

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