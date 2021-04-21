Мнение: Титанический аморфофаллус, борщевичная коррупция и заморозки во Франции

1. У индонезийских селян большая радость: они нашли в джунглях титанический аморфофаллус, считающийся самым зловонным в мире цветком (а также самым крупным – за это звание он соперничает с более известной раффлезией Арнольди):

https://lenta.ru/news/2021/04/16/plant/

Аморфофаллусы размножаются, привлекая насекомых для опыления с помощью трупного запаха. Такая стратегия долгое время работала. Однако в последние пару веков на острове Суматра чрезмерно размножились люди, которые уничтожили большинство аморфофаллусов из-за их зловония. Оставшуюся часть популяции добили неуклюжие туристы, так что теперь этот цветок стал исключительно редким и ценным, почти не встречающимся в дикой природе.

Суматрянам из новости одновременно повезло и не повезло: найденный экземпляр по какой-то загадочной причине оказался не вонюч. Поэтому непонятно, сможет ли он размножится, и насколько успешно он будет привлекать туристов.

История весьма показательна в том плане, что первое, о чём подумали жители глухих джунглей, наткнувшись на цветок – это как бы теперь заработать на туризме. Вот что делает капитализм: пока коммунисты уничтожают воробьёв, капиталисты спасают краснокнижные растения. Неудивительно, что Индонезия – это одна из самых быстроразвивающихся стран мира, которая уже в этом десятилетии имеет шансы обогнать Россию по общему размеру ВВП.

Осталось только решить проблему, как сделать так, чтобы туристы не затоптали аморфофаллус и не задушили его в объятиях (многие любят фотографироваться с ним в обнимку, несмотря на запах):

https://elementy.ru/kartinka_dnya/898/Ogromnyy_teplyy_i_vonyuchiy

2. Читатель Алексей Н. утверждает, что на меры по деборщевизации в отдельных регионах России выделяются вполне достаточные деньги, но их якобы разворовывают (то ли муниципальные власти, то ли сами деревенские жители):

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/obitabelnaia-ploscad-borscevichnaia-rossiia-i-komu-vygodno-globalnoe-poteplenie-607066a8aace2a335894e569#comment_765993662

Чтоб не соврать, в Новгородской области вроде точно, на борьбу с борщевиком из федерального бюджета выделяется по 750 рублей на человека в год. То есть даже на полудохлую деревню есть 10000 рублей. Этого реально достаточно на одну смену работы тракториста, чтобы он покосил все всходы по весне. Однако деревенские предпочитают, в основном, распихать эти деньги по карманам…

К вопросу о грабящей всех и вся Москве: чаще всего главный ворюга не в Кремле, и даже не в областном центре – он на соседнем участке, за забором…

Возможно, наши деревни настолько разбогатели на росте сельского хозяйства, что покос за борщевика за 10 тысяч рублей уже не выглядит соблазнительной сделкой?

3. Большое горе в винолюбивой Франции. Глобальное потепление вновь не оправдало ожиданий. Морозы, терзавшие Европу этой зимой, внезапно вернулись в апреле и погубили урожай:

https://genby.livejournal.com/918721.html

В ночь с 6 на 7 апреля, во Францию пришли заморозки. Это произошло в момент формирования почек и плодов на фруктовых деревьях, а также почек у виноградной лозы. Местами температура опускалась до минус шести градусов. Все методы согревания деревьев оказались бесполезны. Непогода уничтожила посадки на сотнях тысяч гектаров земель. В долине Роны погибло 80% плодов на фруктовых деревьях. Заморозки нанесли ущерб 90% виноградников. Относительно благополучна ситуация лишь в двух регионах – Эльзас и Шаранту. Так что бургундского вина в этом году не будет. Ну а если урожай погиб, то его и собирать не надо. А значит, увеличится безработица.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди в эфире радиостанции France Inter назвал последствия заморозков худшей катастрофой в сельском хозяйстве 21-го века.