На несогласованную акцию в Москве пришло чуть больше трех тысяч человек

Члены признанного иноагентом в России ФБК за несколько дней анонсировали массовую акцию протеста в поддержку своего лидера Алексея Навального. Состояться оно должно было 21 апреля.

Согласно более ранним планам, о старте уличной акции соратники Навального должны были объявить после регистрации на специальном сайте 500 тысяч человек. Однако они решили действовать заранее.

В итоге число вышедших на улицу протестующих было как нельзя далеко от полумиллиона. К 19:30 специальный сервис Mob Counter в “Твиттер” насчитал лишь 3,2 тысячи человек. Прошло 30 минут и этот показатель возрос до 5,1 тысячи человек.

По данным на 19:30, в центре Москвы сейчас на улицах около 3200 участников акции.

— Mob Counter (@MobCounter2015) April 21, 2021

Оглядываясь на запланированные масштабы акции можно признать, что она провалилась. Сообщается, что находящиеся на месте сотрудники полиции призывают людей расходиться.

Ранее в МВД и Генпрокуратуре напоминали гражданам об ответственности за участие в подобного рода собраниях. Соратники Алексея Навального даже не подавали документов для согласования митинга.

Напомним, Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области. В феврале суд заменил ему условный срок на реальный, сославшись на нарушение условий отбывания наказания осужденным.