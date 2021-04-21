 

На несогласованную акцию в Москве пришло чуть больше трех тысяч человек

21.04.2021, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Члены признанного иноагентом в России ФБК за несколько дней анонсировали массовую акцию протеста в поддержку своего лидера Алексея Навального. Состояться оно должно было 21 апреля.

Согласно более ранним планам, о старте уличной акции соратники Навального должны были объявить после регистрации на специальном сайте 500 тысяч человек. Однако они решили действовать заранее.

В итоге число вышедших на улицу протестующих было как нельзя далеко от полумиллиона. К 19:30 специальный сервис Mob Counter в “Твиттер” насчитал лишь 3,2 тысячи человек. Прошло 30 минут и этот показатель возрос до 5,1 тысячи человек.

По данным на 19:30, в центре Москвы сейчас на улицах около 3200 участников акции.

— Mob Counter (@MobCounter2015) April 21, 2021

Оглядываясь на запланированные масштабы акции можно признать, что она провалилась. Сообщается, что находящиеся на месте сотрудники полиции призывают людей расходиться.

Ранее в МВД и Генпрокуратуре напоминали гражданам об ответственности за участие в подобного рода собраниях. Соратники Алексея Навального даже не подавали документов для согласования митинга.

Напомним, Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области. В феврале суд заменил ему условный срок на реальный, сославшись на нарушение условий отбывания наказания осужденным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Медики назвали способы профилактики деменции с помощью продуктов питания

18.02 / Кофеин может изменять структуру коры головного мозга

14.12 / Мнение: Как “Эхо мацы” очерняет земной рай

29.12 / Мнение: Популярность телеканалов, удаление фильмов с Деппом и дивный новый мир

24.12 / Каникулы в тепле: Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом и отправились во Флориду

13.07 / Кэти Перри выразила сомнение в способности Канье Уэста стать президентом США

14.07 / Диетологи из Испании назвали продукты, позволяющие избавиться от укачивания в транспорте

31.10 / Мнение: Пленный сирийский боевик в Карабахе

07.03 / Лукашенко будет отклоняться от интеграции Белоруссии и России – политолог Безпалько

17.02 / Воспитанникам подмосковного детсада полгода по ошибке показывали Happy Tree Friends вместо «Смешариков»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика