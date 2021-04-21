“Формы вернутся”: Ольга Картункова оригинально представила свой кулинарный шедевр

Популярная актриса Ольга Картункова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой похвасталась своими кулинарными способностями весьма оригинальным образом. Пост вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что экс-участница пятигорской команды КВН, а ныне звезда комедийного шоу “Однажды в России”, в свое время продемонстрировала чудеса выдержки и целеустремленности, экстремально похудев на 85 килограммов. Долгое время Ольге Картунковой удавалось сохранять вполне стройные формы, однако недавно выяснилось, что её любимое хобби, заключающееся в приготовлении вкусностей на выходных, грозит свести все её прежние усилия на нет. Сама артистка, опубликовав в микроблоге фотоколлаж очередного шедевра для гурманов, выразила попутно свою серьезную обеспокоенность. “Кто психует на кухне в выходной? Это я! Наконец-то дрожжевое тесто и чудесный оливковый хлеб. Попрошу на работе – без выходных. Или формы вернутся в 2013 год… Семья скоро сбежит от меня с такими пристрастиями!” – распереживалась хозяйка аккаунта.

Фолловеры восприняли опубликованный пост с очень разным проявлением эмоций. Так, несколько подписчиц, не обращая внимания на переживания актрисы, наперебой принялись выпытывать у неё рецепт приготовления хваленого оливкового хлеба. Другие же посетители микроблога призвали Ольгу Картункову более строго отнестись к своему пристрастию во избежание потери с таким трудом приобретенной стройности. И все же большинство поклонников поспешили успокоить любимицу, заверив её, что она прекрасно выглядит и с былыми пышными формами.