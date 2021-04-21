 

Диетологи назвали 6 продуктов, помогающих похудеть

21.04.2021, 20:20, Разное
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Многие люди задаются вопросом, как им сбросить лишний вес к лету и заиметь поджарое тело. Диетологи назвали 6 продуктов, которые помогают худеть и при этом чувствовать сытость.
Одним из самых популярных вариантов снек-перекусов являются орехи. Их особенность в том, что количество жиров, белков и углеводов в продукте сбалансированно. Орехи содержат витамин Е, различные минералы, а также создают противовоспалительный эффект. Употребление этого продукта снижает риск развития диабета, метаболического синдрома и сердечных болезней.

В процессе сброса лишнего веса отлично помогает оливковое масло. Это происходит из-за содержания в нем линолевой и олеиновой кислот. Вещество капсаицин, которое есть в перце чили, приводит к окислению жиров и уменьшает аппетит. Однако с этим продуктов следует быть осторожными, так как он способен навредить желудку.

Одно из последних исследований показало, что употребление блюд из цельных злаков повышает темпы обмена веществ. В этом продукте много питательных элементов и клетчатки. Кроме этого, цельное зерно способно существенно снизить количество «плохого» холестерина.
Добавление уксуса в салаты делает не только ярче вкус блюда, но и помогает в похудении. Кислота снижает гликемический индекс еды, где содержатся углеводы. Еще один продукт, о котором упомянули диетологи это зеленый чай. Употребление четырех чашек напитка в день приводит к заметному снижению веса. Кроме этого, ароматный чай снижает систолическое давление.

Источник: live24.ru



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