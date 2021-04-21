Ученые рассказали, влияет ли хронический синусит на мозг

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21.04.2021, 20:20, Разное
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Люди, которые страдают хроническим синуситом, чаще всего жалуются на заложенность носа и головные боли. Ученые после проведения исследования рассказали, может ли заболевание носовых пазух приводить к нарушению работы мозга.
Пациенты с синуситом во время визитов к врачу говорят о таких симптомах, как депрессия и «туман» в голове. Хроническая форма этой болезни достаточно распространена. Согласно данным ученых из США, у 11% местных жителей диагностировали синусит. При этом заболевании пазухи носа воспаляются или отекают из-за аллергической реакции или инфекции. С течением времени ткань утолщается и становится похожей на мозолистую кожу.

Ученые оценили данные МРТ мозга и психическое здоровье свыше 1200 испытуемых, возраст которых – 22-35 года. Сканирование сделали в период 2019-2020 года, отобрав 22 пациента, у которых был выявлен синусит средней и тяжелой формы. Кроме этого, такое же количество добровольцев, у которых не было данной проблемы, попало в контрольную группу.

Изначально тесты на мышление не показали каких-либо различий. После сканирования мозга больных людей оказалось, что сеть пассивного режима органа нарушается, когда воспаляются носовые пазухи. Именно она представляет собой главный функциональный узел мозга и координирует деятельность сразу нескольких его областей. Когда сеть нарушается, могут возникать такие психические заболевания, как шизофрения и депрессия.

Источник: medikforum.ru



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