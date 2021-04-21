В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими силовиками

По северо-западной окраине Горловки был произведен обстрел Вооруженными силами Украины с применением противотанкового ракетного комплекса и миномета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что удар был нанесен из минометов калибра 120 мм и противотанковой управляемой ракетой. Под огнем оказались окрестности поселка шахты имени Ю. А. Гагарина на северо-западе Горловки. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, передает Донецкое агентство новостей.

В представительстве ДНР отметили, что украинская сторона продолжила игнорировать запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Ранее заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов украинскими военнослужащими Донецкой народной республики за сутки погибли двое ополченцев. РФ призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.