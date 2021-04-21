 

В Минпромторге оценили вложения в модернизацию алюминиевых заводов

21.04.2021, 20:18, Новости дня
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До 2027 года в экологическую модернизацию российских алюминиевых заводов планируется вложить около 400 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Готовим предложения Минфину, чтобы заработал инструмент госгарантий для таких важных проектов, как экологическая модернизация заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Объем основных инвестиций в модернизацию до 2027 года планируется на уровне 385 млрд рублей», – цитирует Мантурова РИА «Новости».

По его словам, в ведомстве планируют применять наилучшие доступные технологии для поддержки.

«Одна из таких технологий – «ЭкоСодерберг», на которую переводит свои предприятия «Русал». За счет нее происходит утилизация выбросов вредных компонентов прежде всего бензапирена», – сказал глава министерства.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что планируется провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке при поддержке правительства. Она начнется уже в 2021 году.

Также президент предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм.



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