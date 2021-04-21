В Бурятии врачи спасли младенца с редкой патологией трахеи



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При этом заболевании формируются замкнутые хрящевые кольца без перепончатой части, патология характеризуется деформацией, размягчением и сращением органа. Без своевременного лечения вероятность летального исхода увеличивается до 80%. Состояние девочки ухудшила присоединившаяся вирусная инфекция, из-за чего возникла прямая угроза для ее жизни, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии. ИВЛ не улучшила поступление в воздух в легкие, из-за чего ребенок практически погибал от удушья.

Ребенка потребовалась подключить к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО), который насыщает кровь кислородом.

«После вскрытия грудной клетки в аорту и предсердие ввели специальные канюли, через которые кровь «прогоняется» через обогащающий кислородом аппарат. Это позволило стабилизировать состояние ребенка и вывести его из тяжелой гипоксии», — сообщили в региональном минздраве.

Для устранения врожденной патологии в Улан-Удэ срочно вызвали главного врача Иркутской детской областной клинической больницы Юрия Козлова, имеющего опыт подобных операций. 20 февраля команда хирургов начала пластику трахеи — такие операции проводятся очень редко. В ходе операции врачи обнаружили аномальное расположение легочной артерии, которая усугубляла дыхательную недостаточность.

Медикам удалось устранить сосудистую аномалию и восстановить проходимость дыхательных путей. Операция прошла успешно, однако угроза для здоровья ребенка сохраняется. Девочка пока находится на ЭКМО, ей предстоит перевод на самостоятельное дыхание и длительная реабилитация, отметили в минздраве.