Хозяева лондонского “Поля чудес” решили что пора собирать “урожай”

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21.04.2021, 20:12, Разное
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Российские олигархи, прокачивающие “грязные” деньги через Великобританию, столкнутся с новыми санкциями

Ewan Somerville , Tony Diver  

Доминик Рааб объявил, что российские олигархи, которые переправляют “грязные” деньги через Великобританию, столкнутся с новыми санкциями  Магнитского.

© Reuters Доминик Рааб – Reuters

Министр иностранных дел пообещал начать новую жесткую кампанию против “грязных”  капиталов и  активов, поскольку парламентарии выразили обеспокоенность тем, что половина всех денег, отмытых и  выведенных  из России, проходит через Великобританию.

Отвечая на вопросы к Министерству  иностранных дел в Палате общин, Рааб сказал, что санкции можно использовать как «средство борьбы с нарушениями прав человек, в той мере, в какой они [санкции]  также посягают на “грязные” деньги […]».  Он добавил – «.. я уже ясно дал понять, что мы вскоре продлим санкции Магнитского, чтобы сделать  это».

В январе, Грэм Биггар из Национального центра экономических преступлений предупредил, что количество российских «прачечных», использующих  британские корпоративные структуры, «вызывает беспокойство»,   и  добавил, что «здесь слишком легко создавать компании».

Около 25 россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека, уже подлежат замораживанию активов и запрету на выдачу виз, большинство из них – чиновники, связанные с Кремлем.

“Санкции Магнитского” введенные в  Великобритании, США и Канаде были названы именем Сергея Магнитского, российского адвоката, который умер в московской тюрьме при расследовании предполагаемого налогового мошенничества с участием государственных чиновников.

Первая волна санкций   “поднялась” прошлым летом  на фоне знаменательного отчета парламентского комитета по разведке и безопасности, который обнаружил, что Великобритания «сильно недооценила» угрозу Москвы. 

Парламентарии  обнаружили, что есть много россиян, «очень тесно связанных» с президентом Владимиром Путиным, которые  «хорошо интегрированы  в британский бизнес и общественную жизнь», и потребовали «немедленных действий».

Новые меры принимаются на фоне растущей тревоги в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной, численность  которых, по словам Киева, в ближайшие дни достигнет 120 000 человек.

Г-н Рааб сказал, что правительство «серьезно обеспокоено» и работает с союзниками, чтобы «снизить накал ситуации». 

Лиза Нанди из лейбористов, теневой министр иностранных дел, сказала Палате общин, что «жалко», что Даунинг-стрит еще не сказала, когда рекомендации отчета будут выполнены в полном объеме.

«У нас не было никаких действий по золотым визам, никаких полномочий по наказанию коррумпированных чиновников», – сказала она.



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