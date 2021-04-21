Мнение: США: суд придавили коленом

В Америке, я смотрю, очередной судебный скандал: полицейского, который держал коленом пресловутого Флойда (похороненного позже в золотом гробу), присяжные признали виновным по всем пунктам обвинения. Это несмотря на то, что защита на суде представила видеозаписи (!), на которых четко видно, что полицейский (его фамилия Шовен) держал колено не на шее, а на плече Флойда. И несмотря на данные судебной экспертизы, показывающие, что умер Флойд не от удушения, а от “коктейля наркотиков”, которые он принял до того.

То есть состоялся в чистом виде политический процесс: после всей вакханалии, устроенной в США после смерти Флойда, после возведения его в ранг чуть ли не святого (и почетного профессора – посмертно – нескольких университетов) – Шовена просто обязаны были “закатать по полной”. Иначе “народ бы не понял”. Ну, или точнее – не поняла бы та странная сила, которая сегодня правит США.

Объективности ради надо сказать, что придушенная (почти как тот же Флойд) судебная система США, тоже придавленная коленом, все же пытается сопротивляться. В процессе Шовена это выражается в том, что все-таки сторона защиты этих полицейских отработала с блеском и добыла крайне весомые доказательства невиновности. Если сравнить суд над Шовеном со знаменитыми “сталинскими процессами” – то сравнение, безусловно, в пользу американского: в 1937 в сталинском СССР “защита” имела полностью декоративный характер и даже не пыталась изобразить, что стремится доказать невиновность. А тут – все-таки была борьба, хотя и заведомо безнадежная: во-первых, большинство СМИ “освещало” процесс так, чтобы “не замечать” никаких доводов защиты; а во-вторых, “для верности” присяжных еще и в открытую сделали предметом травли и угроз – мол, “только попробуйте вынести “не такой” вердикт.

Вот хорошая цитата из телеграм-канала:

“В последние дни до окончания судебного процесса была устроена целая кампания запугивания свидетелей защиты – их дома измазывали свиной кровью, как бы давая понять, что с ними может произойти. А законодатели-демократы открыто призывали посадить Шовена как “врага народа”.

Прокуроры в ходе судебного процесса упирали на то, что в случае оправдательного приговора Америку будет ждать волна погромов. Поэтому, дескать, Шовен должен быть обязательно признан виновным – нужно пожертвовать одним человеком ради общественной безопасности.

При этом сторона защита представила ранее неопубликованные видеозаписи, на которых видно, что Шовен держал колено не на горле, а плече Флойда во время задержания. Он специально не душил Флойда – тот же скончался от передозировки “коктейлем наркотиков” , включая фентанил”.

В целом, процесс знаменует превращение Америки в страну с “расизмом наоборот”, то есть своеобразным “анти-белым расизмом”. Полицейский Шовен оказался заведомо виновен по двум важнейшим “уликам”: во-первых, он белый, а во-вторых – полицейский. Второе, кстати, еще одна проблема (знакомая в России: мы помним, что в 1917 году в Петрограде первым делом перебили почти всех полицейских – такая была к ним “любовь”). Сейчас – что-то подобное мы видим в США; ненависть к полиции становится трендом. На одну пропаганду такое не спишешь – значит, в основе нечто, что копилось годами.

Но если смотреть биологически – ничего хорошего этот тренд Америке не сулит: когда организм начинает пожирать собственные антитела – это значит, в нем что-то серьезно разладилось.