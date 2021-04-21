 

Ирина Горбачева, Рената Литвинова и другие гости показа Viva Vox

21.04.2021, 19:44, Разное
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Вчера в Московском театре “Школа современной пьесы” прошел необычный спектакль. Свою новую коллекцию в стенах театра представил Олег Овсиев. Первыми оценить осенне-зимние творения дизайнера марки Viva Vox пришли Рената Литвинова, Татьяна Михалкова, Ирина Горбачева, Мария Миногарова, Юлия Топольницкая, Маша Федорова, Виталий Козак, Александр Рогов и другие.

Рената ЛитвиноваИрина ГорбачеваЮлия ТопольницкаяТатьяна Михалкова

В предстоящем холодном сезоне Овсиев советует мужчинам сочетать бежевый и коричневый с классическими черным и белым оттенками, не бояться total look из кожи и денима, а также разбавлять стандартные луки – например, минималистичные джинсы и рубашки – объемными свитерами нетривиального кроя и фактурными кейпами. Один из подобных образов на подиуме представил Вадим Галаганов.

Олег ОвсиевВадим ГалагановМария МиногароваВиталий КозакМаша ФедороваАлександр Рогов и Гоша КарцевКонстантин ГайдайЛина Дембикова



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