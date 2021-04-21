Ирина Горбачева, Рената Литвинова и другие гости показа Viva Vox

Вчера в Московском театре “Школа современной пьесы” прошел необычный спектакль. Свою новую коллекцию в стенах театра представил Олег Овсиев. Первыми оценить осенне-зимние творения дизайнера марки Viva Vox пришли Рената Литвинова, Татьяна Михалкова, Ирина Горбачева, Мария Миногарова, Юлия Топольницкая, Маша Федорова, Виталий Козак, Александр Рогов и другие.

Рената Литвинова Ирина Горбачева Юлия Топольницкая Татьяна Михалкова

В предстоящем холодном сезоне Овсиев советует мужчинам сочетать бежевый и коричневый с классическими черным и белым оттенками, не бояться total look из кожи и денима, а также разбавлять стандартные луки – например, минималистичные джинсы и рубашки – объемными свитерами нетривиального кроя и фактурными кейпами. Один из подобных образов на подиуме представил Вадим Галаганов.

Олег Овсиев Вадим Галаганов Мария Миногарова Виталий Козак Маша Федорова Александр Рогов и Гоша Карцев Константин Гайдай Лина Дембикова