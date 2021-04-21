Юлия Савичева о воспитании дочери на расстоянии: “Аня чувствует, что я мягкий человек”

Юля, на днях состоялась премьера вашего нового клипа “Сияй”, где вы перевоплощаетесь из рыжей в брюнетку, из брюнетки в блондинку, танцуете в латексе… Очень непривычно видеть вас такой.

И мне! (Смеется.) Это было еще и неудобно! Украшения впивались в шею, парик иногда слетал, а когда вокруг стреляли из хлопушек с конфетти, мое сердце вообще сжималось – я панически боюсь взрывов, выстрелов, громких и неожиданных звуков. Досталось и танцору: один из образов был с длинными косами, которыми я постоянно била Диму (Дмитрий Щебет – Прим. ред.), себя, но мы настолько были увлечены танцем, что не обращали внимание на неудобства.

Утром после съемок я не могла встать с кровати, болело все. Позже обнаружила, что ноги в синяках. Танцы на бетонной циклораме дали о себе знать. Несмотря на этот экстрим, я чувствовала, что мы сделали что-то прекрасное.

Такой сценарий – только для клипа, или в реальной жизни вы тоже чувствуете стремительные перемены в себе?

Конечно, я меняюсь. Во-первых, с возрастом. Во-вторых, я не так давно стала мамой. С появлением дочери я пересмотрела свои взгляды на жизнь, на отношения с мамой, произошла полная переоценка ценностей.

В своем Instagram вы часто выкладываете фотографии дочери. Расскажите, как у нее дела.

Если сравнивать с женщинами, которые ежедневно ведут репортажи, рассказывают обо всех событиях и свершениях своих детей, то можно сказать, что я делюсь фотографиями Ани в своих социальных сетях очень редко. Я люблю, когда все дозировано.

Она растет всесторонне развитым ребенком. Ото всех взяла все самое лучшее: шикарная ритмика, голос, память. Аня с ходу запоминает песни на разных языках, танцует, моментально придумывает постановки в зависимости от настроения музыки. Благодаря бабушке умеет писать буквы, знает русский алфавит, а в садике изучает португальский, читает по слогам и начинает писать цифры, замечательно рисует. Я в ее возрасте так не умела.

По характеру Аня похожа на вас или на супруга?

У нее абсолютно мой характер. Такая же эмоциональная и настырная. Ну, а если ей что-нибудь нужно – будет обниматься и целоваться до тех пор, пока не добьется своего. (Улыбается). В детстве меня прозвали Юлой, потому что я не могла усидеть на месте, постоянно бегала, прыгала, танцевала – сто дел одновременно. Аня этим очень похожа на меня. А внешне – вылитый папа, от него она унаследовала любовь к книгам и чтению, я в ее возрасте не могла так концентрировать свое внимание.

Аня живет в Португалии, но из-за пандемии границы закрыты и перелеты в эту страну, на данный момент, невозможны. Как строится ваше общение на расстоянии?

Мы ежедневно в течении дня общаемся по видеосвязи. Утром я звоню и узнаю, как она спала, какое у нее настроение и отправляю вместе с бабушкой в садик. После – звоню, когда она возвращается домой, сочиняю ей разные сказки, мы вместе читаем, рисуем. Иногда она просит изобразить что-нибудь особенное, я рисую и отправляю бабушке, она получает, распечатывает, а Аня уже дальше раскрашивает этот рисунок. Если я нахожусь на мероприятии, то обязательно показываю ей по видеосвязи, где я и чем занимаюсь, если ответить не получается, то на связь сразу выходит папа и объясняет, что мама сейчас выступает на сцене. Позже я обязательно перезваниваю.

Вы строгая мама?

Я бываю строгой тогда, когда понимаю, что из меня начинают вить веревки и садиться на шею. Когда я нахожусь рядом с ребенком, отдаю ей все свободное время и свою любовь. Наверное, иногда я перебарщиваю с этим, и Аня начинает пользоваться положением. Когда я чувствую, что контроль над ребенком пропадает, пытаюсь быть строгой, но это не то, что может повлиять на нее. Аня чувствует, что я мягкий человек. А вот папа может повлиять в таких ситуациях.