Мнение: РФ высылает 10 американских дипломатов

РФ высылает 10 американских дипломатов

21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении «persona non grata» 10 сотрудников Посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая с.г.

Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata».

В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля с.г. комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США.

Так сказать вдогонку к отправленному "на консультации" послу США Салливану.

Порадовала оговорка про "другие шаги".

PS. Выступление Путина и протесты за Навального обошлись без особых сенсаций. Никаких сенсаций с признанием ЛДНР не состоялось, хотя вчера тема активно муссировалась в соц.сетях.

Протесты в Москве.

Митинги "за Навального" очень серьезно просели по численности, даже на фоне угрозы признания всего этого шапито экстремистской организацией. Доходит до смешного, антикоронавирусные протесты в Берлине с массовым винтиловом протестующих выглядели более живо и драйвово.

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