В России проходят митинги в поддержку Навального. Трансляция

В марте сотрудники ФБК создали сайт “Свободу Навальному”, где оппозиционеры объявляют о протестных акциях. По состоянию на 21 апреля в ближайшем митинге подтвердили участие более 466 тыс. россиян. Планировалось, что митинги пройдут, когда на этом сайте зарегистрируется 500 тыс. человек, но 18 апреля глава сети штабов Навального Леонид Волков и директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявили, что “откладывать больше нельзя”, и призвали россиян выйти на митинги сегодня в 19.00.

Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию в столице, а Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за участие в несогласованных митингах.

Утром силовики задержали нескольких соратников Навального. Сейчас задержано уже более 300 человек по всей России. Центр Москвы и Санкт-Петербурга перекрыли силовики.

Контекст:Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. Силовики задержали 23 января 3454 человека, что, по данным правозащитных организаций, является абсолютным рекордом в РФ за последние 10 лет.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см.

17 апреля врачи оппозиционера Анастасия Васильева и Ярослав Ашихмин заявили о критическом состоянии здоровья пациента. По их данным, уровень калия в сыворотке крови Навального настолько высокий, что политик может умереть в любой момент. На следующий день медики сообщили, что пытались попасть в колонию, но их не пустили.

19 апреля в УФСИН РФ по Владимирской области сообщили, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.

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Видео: Настоящее Время / YouTube

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