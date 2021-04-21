Почти половина украинцев поддерживают проведение досрочных выборов в Верховную Раду – опрос

В то же время 47,1% опрошенных против переизбрания парламента.

Идею досрочных выборов президента Украины поддерживает 36,1% респондентов. При этом 57,7% украинцев придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проводился 8–12 апреля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов.

Статистическая погрешность выборки: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский победил во втором туре выборов главы государства 21 апреля 2019 года. За него проголосовало 73,22% украинцев, за его предшественника на посту президента Петра Порошенко – 24,45%.

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