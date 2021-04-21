 

Tarabarova рассказала, почему ее родители еще не видели семимесячную внучку

21.04.2021, 19:36, Новости дня
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Певица отметила, что не может встретиться с родителями из-за пандемии коронавируса.

“Они даже не видели [младшую дочь, семимесячную] Машеньку. Я очень скучаю. У моего папы сахарный диабет. Он был в больнице, и кстати, было очень сложно положить его, потому что очень много инфицированных. Просто некуда положить человека, который нуждается в помощи. Сейчас у меня, кстати, и сестра болеет”, – рассказала Tarabarova.

ВИДЕОВидео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube
Контекст:Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье – у артистки есть две старшие сестры. Ее родители были воспитанниками интерната, так как рано остались без родителей. Отец певицы трудился на заводе, а мать работала воспитательницей в детском саду. 
В 2008 году Тарабарова стала участницей “Фабрики звезд 2” на “Новом канале”, заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.
Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.
Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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