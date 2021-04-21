Мнение: Германия выбрала СП-2, экологическая катастрофа в Техасе и экономия россиян на бензине

1. Сомнений в том, что «Северный поток—2» достроят, остаётся всё меньше. Помешать этому может лишь какая-то исключительно крупная, небывалая провокация. Пока же канцлер Германии Ангела Меркель прямо говорит, что решение принято, и что российский газ из других газопроводов ничем не будет отличаться от газа из СП-2:

https://ria.ru/20210420/gaz-1729066039.html

Германия выступает за строительство “Северного потока — 2” и хочет развивать торговые отношения с Россией, заявила канцлер Ангела Меркель на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По ее словам, споры вокруг реализации проекта — часть более масштабных разногласий европейских стран с Москвой, в числе прочего это элемент политической борьбы.

“Германия приняла решение о строительстве “Северного потока — 2”, — сказала Меркель.

В качестве одного из аргументов она отметила работу уже действующего трубопровода.

“Хочу указать, что <…> газ “Северного потока — 1″ не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию”, — подчеркнула канцлер.

2. Печальные последствия сланцевой революции:

https://lenta.ru/news/2021/04/16/catas/

Добыча сланцевой нефти в южных штатах США обернулась экологической катастрофой, на ликвидацию последствий которой могут понадобиться сотни миллиардов долларов, пишет Guardian.

Речь идет о Пермском бассейне — нефтеносном регионе, расположенном на территории штатов Техас и Нью-Мексико. Он считается центром нефтяной промышленности США, и в последние годы там разрабатываются сланцевые месторождения.

По закону нефтяники должны законсервировать неиспользуемые скважины и вышки — чтобы они не наносили вреда окружающей среде. Это необходимо, поскольку оставшаяся в скважинах нефть и сопутствующие вещества, в основном метан, могут просачиваться в почву. На деле многие компании подходят к консервированию недостаточно ответственно.

Издание приводит пример семьи фермеров Бриггс, купивших несколько лет назад участок земли с домом в Техасе. Однако ту же территорию выкупила компания 7S Oil and Gas. Американские законы позволяют покупать подземную часть участка, даже если у их надземной части есть владелец. Спустя несколько лет 7S Oil and Gas обанкротилась, оставив на участке несколько десятков скважин.

По оценкам специалистов, они оказались некачественно законсервированы, в результате чего нефть и попутные вещества просочились в окружающую почву. Ликвидация последствий может потребовать от 168 миллионов до 117 миллиардов долларов.

3. Польза от удалённой работы очевидна: она экономит не только время и силы, но и деньги. Расходы россиян на бензин и общественный транспорт упали за год более чем на 20%:

https://tass.ru/ekonomika/11176703

Общий объем расходов россиян на АЗС за I квартал 2021 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 1 228 рублей, говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).

«Аналитики полагают, что многие россияне в условиях все еще актуальной в начале 2021 года дистанционной работы пользовались личным транспортом менее активно, чем в прошлом году. Так, общий объем операций по картам банка по оплате услуг АЗС за три месяца 2021 года снизился на 21% относительно января – марта 2020 года. <…>»

Одновременно со снижением трат россиян на бензин вырос интерес к такси на фоне пандемии. Так, общий объем операций по оплате такси в I квартале 2021 года вырос на 11%, а средний чек составил 275 рублей.

Вместе с тем, по данным «Русского стандарта», в I квартале 2021 года на 23% упал общий объем операций по картам банка при оплате общественного транспорта. Средний чек одной покупки составил 139 рублей.

Подтверждается ли эта статистика вашим собственным опытом, коллеги? Стали ли вы меньше ездить, пересели ли на такси? Прибавилось ли свободного места на дорогах и в общественном транспорте?