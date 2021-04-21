 

В Москве хулиган залил таксисту глаза баллончиком

21.04.2021, 19:32, Разное
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Вечером 21 апреля возле дома № 26 на Варшавском шоссе на юго-западе Москвы один автомобиль подрезал машину таксиста, передает телеканал “360”. Агрессивный водитель стал оскорблять оппонента, а затем и вовсе залил ему глаза газом из перцового баллончика. Известно, что в этот момент в такси находились пассажиры – они не пострадали. На месте работают сотрудники дорожной полиции. Прибытия врачей ждут.



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