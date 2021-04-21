 

“Простые меры”: Ученые рассказали о важности ухода за полостью рта в профилактике COVID-19

21.04.2021, 19:26, Разное
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Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого изучил влияние гигиены полости рта на заболеваемость COVID-19. Выяснилось, что применение простых ополаскивателей способно снизить риск тяжелых последствий от коронавируса.
Ученые, представляющие научные учреждения США, Великобритании и ЮАР, установили, что передача частиц коронавируса может осуществляться непосредственно из ротовой полости в кровеносную систему через слюну, причем особому риску подвержены люди, имеющие заболевания десен. Анализ фактических данных продемонстрировал, что COVID-19 при проникновении в легкие поражает не собственно полости дыхательных путей, а сеть кровеносных сосудов этого органа. Исходной гипотезой исследователей стала тенденция увеличения вероятности достижения коронавирусом легких вследствие накопления зубного налета и воспаления пародонта, что, в свою очередь, может привести к проявлению тяжелого течения заболевания. Впрочем, как заявили медики, совокупность определенных ингредиентов целого ряда недорогих и массово доступных средств для полоскания рта могут быть очень эффективными при инактивации SARS-Cov-2. Таким образом, соблюдение элементарных правил гигиены ротовой полости, включая применение упомянутых средств, приведет к снижению риска перемещения коронавируса изо рта в легочную систему и, как следствие, способно не допустить тяжелое проявление COVID-19.

“Простые меры, такие как тщательная чистка зубов и чистка межзубных промежутков для уменьшения образования налета, а также специальные жидкости для полоскания рта или даже полоскание соленой водой для уменьшения воспаления десен, могут помочь уменьшить концентрацию вируса в слюне. Это помогает смягчить развитие заболеваний легких и снизить риск ухудшения состояния до тяжелой формы COVID-19”, – резюмировал один из авторов исследования Иэн Чапл, представляющий Университет Бирмингема (Великобритания). Материалы исследования были опубликованы в MedicalXpress.

Источник: www.medikforum.ru



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