 

Ученые: Три правила, которые нужно соблюдать женщинам старше 50 лет

21.04.2021, 19:26, Разное
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С возрастом у многих людей меняется состав кишечника. Поэтому представители биотехнической компании BIOMES исследовали бактерии более 2 тысяч человек старше 50 лет и дали свои рекомендации.
Изменение состава кишечных бактерий может привести к болезням, которые связывают с процессом старения. Это касается ослабления иммунитета, снижения когнитивных способностей и разрушения мышц. Полученные данные исследователи сравнили с микробиомом, учитывая образ жизни и диету испытуемых.

Ученые советуют женщинам после 50 лет для поддержания здоровья кишечной флоры учитывать важные аспекты. Во-первых, в день должна совершаться хотя бы одна длительная прогулка. Кроме этого, важно хорошо высыпаться, заниматься спортом и отказаться от вредны привычек.
Во-вторых, после 50 лет нелишним будет сесть на средиземноморскую диету. Этот способ питания характеризуется большим содержанием овощей, качественных масел, фруктов, бобовых, зелени и рыбы. Такой рацион приведет к увеличению количества полезных бактерий в кишечнике.

И последний фактор – это близкие контакты и общение, которые гарантируют женщинам здоровое старение. Социальная активность сказывается на микробиоме кишечника и значительно снижает риск некоторых болезней.

Источник: ufatime.ru



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