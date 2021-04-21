Ученые обнаружили в Германии один из крупнейших складов оружия железного века

Археологи, которые представляют Региональную ассоциацию Вестфалии-Липпе, обнаружили на территории западной Германии склад оружия. Это один из крупнейших объектов железного века.

Ученые исследовали городище с использованием металлодетекторов. В найденном складе зафиксировали более 150 предметов, среди которых можно было увидеть различные мечи, осколки от щитов, монеты из серебра, снаряжение для лошадей, малоберцовую кость и украшения из бронзы. Многое вооружение было заметно погнуто. Археологи думают, что древние воины сделали это намерено, чтобы уничтожить арсенал противников.

Древнее городище находилось на горе Вильценберг. По мнению ученых, люди поселились в данной местности в 300 годах до Рождества Христова. Стены одного из поселений сохранились и до наших дней. Согласно легенде, в заброшенном древнем городище мог быть клад. В 50-х годах прошлого века рабочие нашли там наконечники и пару мечей. Это оружие также было деформировано. Но только в 2010 году исследователи смогли организовать проведение нового расследования.

Одной из самых значимых находок археологи считают редкую конскую упряжь. Историки убеждены, что ее использовали для лошадей, которые тянули колесницу. Благодаря этому приспособлению обеспечивалась маневренность, что играло важную роль для воинов во время боя.

Источник: mir24.tv