 

Малышева опубликовала свое фото 43-летней давности

21.04.2021, 19:24, Новости дня
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Врач и телеведущая Елена Малышева опубликовала в соцсети черно-белый снимок из своей молодости, датированный 1978 годом.

На фото Малышева предстала черноволосой и кудрявой девушкой в очках. Рядом с ней стоит ее друг и врач Герман Гандельман, которого она поздравила с днем рождения. «Мы знакомы с 1978 года! Я сама не могу в это поверить», – призналась специалист в Instagram.

По ее словам, с годами Гендельман остается таким же. Малышева назвала его «самым-самым умным», а также «самым-самым добрым из всех», кого она знает. «Он каждого может понять. Именно такой человек должен был стать врачом. Это действительно его Призвание», – добавила она.

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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

Многие присоединились к поздравлениям и признались в зависти к такой давней дружбе двух врачей, пишет «Московский комсомолец».

Ранее Малышева прокомментировала сообщения о том, что краснодарские депутаты предложили отменить в городе обязательный масочный режим, ссылаясь на один из выпусков ее программы.



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