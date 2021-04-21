Больницы в Индии заявили об острейшем дефиците кислорода для пациентов с COVID-19



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Правительство Индии опубликовало списки больниц, испытывающих дефицит кислорода, из которых следует, в некоторых медицинских учреждениях его хватит максимум на 5 часов, сообщила газета The Hindu. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал (Arvind Kejriwal) объявил о «кислородном кризисе» и обратился за помощью к правительству, однако там заявили о перебоях поставок из других штатов, которые сами нуждаются в нем.

«Если мы не получим вовремя кислород, многие пациенты погибнут. Не менее 80% больных зависят от него», — цитирует газета главного врача одной из больниц Дели Д.С. Рана (D.S. Rana).

Власти и органы здравоохранения также заявили о нехватке коек в медицинских учреждениях. Так, в одной из крупнейших частных больниц Дели в настоящее время заняты 475 мест из 485. По словам медиков, похожая ситуация наблюдается практически во всех больницах столицы.

На фоне резкого роста заболеваемости возникли проблемы с корректным ведением учета заболевших и умерших от COVID-19. По данным India Today, число скончавшихся пациентов, кремированных в городе Бхопал в штате Мадхья-Прадеш намного превышает цифры в официальных отчетах. Если раньше ежедневно кремировали 5-10 тел, то сейчас количество выросло до 35-40. За четыре дня здесь было произведено 187 кремаций, в то время как в правительстве объявили о пяти умерших от коронавируса.

По данным трекера Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Индии превышает 3 миллиона, скончалось более 183,5 тысяч пациентов. За минувшие сутки в стране выявлено рекордное количество новых случаев: 295 041, умерло более 2 тысяч человек. Это самые высокие показатели за всю пандемию.