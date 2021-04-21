Мнение: Чижика съел

Таково общее впечатление от сегодняшней речи Путина. “Мы от него злодейств великих ждали, а он – чижика съел!”

Пожалуй, никогда еще не было таких апокалиптических ожиданий от очередного послания Президента. Обещали, что он объявит об аннексии Белоруссии, о начале войны с Украиной, о признании республик ДНР и ЛНР, о разрыве отношений с Европой, чуть ли не о войне с США…

И нифига. Произошла всего лишь обычная – и довольно унылая – раздача предвыборных слонов. Да и то – не столько слонов, сколько слоников. Тем – 10 тысяч, тем – 5 тысяч.Разве что регионам отвалили что-то похожее на куш – простили часть долгов и пообещали даже заменить в ближайшее время долги коммерческим банкам бюджетными ссудами (там процент намного меньше). Но это как раз то, что народ не понимает и пропускает мимо ушей.

А так – удивительно травоядная речь. Плюс – совсем уж позорный момент: Путин пообещал от лица всего советского народа начать в России яростную борьбу с “углеродным следом” – то есть поспешил встроиться в усиленно продвигаемый сейчас всемирный тренд имени Греты Тунберг-Байдена-Гейтса. Россия, стало быть, теряя тапки, спешит впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда Цивилизации. Вот тебе и “противостояние с Западом”! Поезд, правда, уходит в сторону пропасти… через которую нет моста. Мост, как считается, появится САМ. Ну-ну.

Я бы, раз уж иду в Думу, поставил вопрос иначе. Если весь мир впрямь собрался бороться с углеродным следом – то есть со сжиганием углеводородов во всех видах – какой смысл России изображать энтузиазм и бежать впереди паровоза? Это ведь тот тренд, который объективно направлен ПРОТИВ России, от него она понесет наибольшие потери (поскольку РФ, как мы знаем, только от углеводородов и живет). Тренд объективно направлен на то, чтобы ОБЕСЦЕНИТЬ главный (и как бы не единственный) продукт российского экспорта.

Элементарное же соображение: если мир откажется от углеводородов – т.е. от нефти и газа – то Россия будет ЗАТОВАРЕНА этими самыми нефтью и газом. И что ж – ТОЖЕ отказаться от них? Вроде бы, логика подсказывает наоборот: надо в таком случае сделать экономику РФ СУПЕР углеводородной – чтобы мы могли взлететь, используя запасы своего ДЕШЕВОГО сырья!

Но это, наверно, слишком сложная мысль. Логика – это вообще свойство проклятых белых супремасистов, которым всем пора под нож вместе с их богопротивными углеводородами.