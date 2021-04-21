Мнение: О тихой катастрофе России от молодых и умных

Вынесенное в заголовок яркое слово «катастрофа» – это не алармизм, а объективная #реальность. О чём с тревогой и уже в открытую даже не говорят, кричат люди поумнее нас с вами. Главный учёный секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин в ходе Общего собрания академии употребил именно этот эпитет, описывая происходящее.

Отток учёных и высококвалифицированных специалистов из России за последние 9 лет ускорился в 5 раз. Об этом сообщил во вторник Николай Долгушкин на собрании академии. По его словам, массовый выезд научных кадров на работу за рубеж «играет не последнюю роль» в катастрофическом сокращении численности исследователей в России. Если в 2012 году ежегодно страну покидали 14 тысяч научных работников, то теперь это уже 70 тысяч. «#Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество учёных», – с тревогой и болью заявил Николай Долгушкин.

Возможно, отток головастых ускорится в ближайшие годы. Опроc Boston Consulting Group, в котором участвовали 24 тысячи респондентов, показал, что хотят работать за рубежом 50% российских учёных и 54% IT-cпециалистов. К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей.

Почти две трети потенциальных эмигрантов – это «цифровые таланты»: специалисты по искусственному интеллекту, scrum-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д. 57% из них – это молодые люди в возрасте до 30 лет. В среде студентов (до 21 года) доля еще выше и достигает 59%.

Не факт, что побегут все. Хотя признаков перелома названной в РАН печальной тенденции пока не видно. Но даже если стронется с места хотя бы один из десяти, интеллектуальное опустынивание России ускорится. Побегут самые способные и талантливые.

Причём в числе мотивов их отъезда – не одни лишь экономические. Более того, не у всех они стоя́т на первом месте среди причин. Социальных и чисто научных тоже вполне хватает. Молодых учёных тревожит сужение окна возможностей для самореализации в России. Это и застрявшие «социальные лифты», открытые только для сынков. И недружелюбная, а то и враждебная #бизнес-среда, где толком не защищено право собственности, в том числе интеллектуальной. И низкий в целом престиж инженерной и научной деятельности в современном обществе, всё более пресмыкающемся перед чиновником и силовиком. И тягостное ощущение ползучей несвободы, когда любой, даже учёный с мировым именем, может попасть в кутузку за репост или за то, что просто подвернулся под горячую руку полицейскому, пожелавшему «срубить палку».

Когда в стране усиливается гнетущее настроение страха и безнадёги, всё меньше пространства остаётся для научной и вообще любой творческой деятельности. И хотя за рубежом тоже совсем не молочные реки с кисельными берегами, взоры неглупых людей с креативным характером поневоле устремляются туда. Тем более, что в наш век тотальной информационной открытости каждый может составить собственное объективное мнение о происходящем в любой стране мира (а не только то, которое выдают за истинное на RT или у Соловьева).

Чисто технически, можно не замечать отъезд из России десятков тысяч – на фоне миллионных притоков иностранных, преимущественно азиатских мигрантов это капля в море. Не оскудеет земля, и всё такое… Однако в Россию приезжают в основном низкоквалифицированные рабочие: среди трудовых мигрантов только 13-17% имеют высшее образование. Из России же, напротив, идёт «утечка мозгов»: высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране.

И с таким вот дисбалансом – какие у России перспективы в XXI веке?

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