 

Экс-бойфренд Хайден Панеттьери, избивавший ее полтора года, получил тюремный срок

21.04.2021, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судебное разбирательство по иску Хайден Панеттьери против Брайана Хикерсона подошло к концу. Сегодня бывшему бойфренду 31-летней актрисы зачитали приговор: 45 дней тюремного заключения и обязательное посещение курсов о вреде домашнего насилия в течение четырех лет. Кроме того, полиция выдала Хайден защитный ордер – отныне Брайану запрещено приближаться к Хайден ближайшие пять лет. Примечательно, что Брайан свою вину в домашнем насилии и вооруженном запугивании свидетелей так и не признал.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Эта история началась еще летом 2018 года. Хайден Панеттьери, расставшись с Владимиром Кличко после 10 лет отношений, стала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Поклонники недолго радовались за экс-возлюбленную знаменитого боксера и политика. Уже в мае 2019-го в СМИ появились первые сообщения о неадекватном поведение нового парня Хайден – его арестовали после их публичной ссоры в баре и последующей драки дома. Показания дала офицер полиции, прибывшая по вызову соседей. Тогда же Брайану запретили приближаться к актрисе из-за жестокого обращения, но в сентябре все обвинения сняли.

Той же осенью папарацци сняли Хайден и Брайана вместе. Актриса вернулась к абьюзеру, два ему еще один шанс. Несколько месяцев о паре ничего не было слышно, пока 14 февраля 2020 года, в День всех влюбленных, соседи Хайден снова не вызвали полицию, услышав в доме актрисы шум и крики. В июле прошлого года полиция Лос-Анджелеса снова арестовала Брайана. Суд штата Калифорния предъявил ему обвинение, включающее в себя восемь пунктов, большая часть из которых по статье о домашнем насилии. Вскоре Хикерсон был освобожден под залог в размере 320 тысяч долларов. Привлечь Хикерсона к уголовной ответственности получилось после того, как Хайден обратилась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных инцидентах, связанных с домашним насилием. Хайден призналась, что все полтора года отношений с Брайаном она постоянно терпела его неконтролируемую агрессию в свой адрес. 

Напомним, что актриса Хайден Панеттьери больше десяти лет была в отношениях с боксером Владимиром Кличко. В 2013 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. У пары растет дочь Кайя Евдокия Кличко. Сейчас девочке 6 лет и она живет с отцом в Украине. 
Владимир и Хайден с дочерью



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Присяжные оправдали врачей Белую и Сушкевич, обвиняемых в убийстве недоношенного ребенка

17.10 / Китайская буровая открыла для «Газпрома» еще одну крупную залежь в Карском море

04.08 / «Неработающие прививки от гриппа — это миф» – эксперты о сезонной вакцинации

04.01 / Samsung решила выпустить прозрачный смартфон

25.01 / Путин высказался о незаконных акциях в России: Это уже приводило к раскачке общества

28.07 / “Я люблю Меган, но не горжусь тем, кем она стала”: Томас Маркл прокомментировал новую жизнь дочери

19.08 / Опубликован ТОП-5 лучших игровых ноутбуков в 2020 году

26.03 / Мнение: Семенченко выходит на международный уровень

25.12 / «Она — человек из космоса»: У Билана с Пугачевой сложились сложные отношения

26.08 / Мнение: По грибы…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика