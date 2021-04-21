Экс-бойфренд Хайден Панеттьери, избивавший ее полтора года, получил тюремный срок

Судебное разбирательство по иску Хайден Панеттьери против Брайана Хикерсона подошло к концу. Сегодня бывшему бойфренду 31-летней актрисы зачитали приговор: 45 дней тюремного заключения и обязательное посещение курсов о вреде домашнего насилия в течение четырех лет. Кроме того, полиция выдала Хайден защитный ордер – отныне Брайану запрещено приближаться к Хайден ближайшие пять лет. Примечательно, что Брайан свою вину в домашнем насилии и вооруженном запугивании свидетелей так и не признал.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Эта история началась еще летом 2018 года. Хайден Панеттьери, расставшись с Владимиром Кличко после 10 лет отношений, стала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Поклонники недолго радовались за экс-возлюбленную знаменитого боксера и политика. Уже в мае 2019-го в СМИ появились первые сообщения о неадекватном поведение нового парня Хайден – его арестовали после их публичной ссоры в баре и последующей драки дома. Показания дала офицер полиции, прибывшая по вызову соседей. Тогда же Брайану запретили приближаться к актрисе из-за жестокого обращения, но в сентябре все обвинения сняли.

Той же осенью папарацци сняли Хайден и Брайана вместе. Актриса вернулась к абьюзеру, два ему еще один шанс. Несколько месяцев о паре ничего не было слышно, пока 14 февраля 2020 года, в День всех влюбленных, соседи Хайден снова не вызвали полицию, услышав в доме актрисы шум и крики. В июле прошлого года полиция Лос-Анджелеса снова арестовала Брайана. Суд штата Калифорния предъявил ему обвинение, включающее в себя восемь пунктов, большая часть из которых по статье о домашнем насилии. Вскоре Хикерсон был освобожден под залог в размере 320 тысяч долларов. Привлечь Хикерсона к уголовной ответственности получилось после того, как Хайден обратилась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных инцидентах, связанных с домашним насилием. Хайден призналась, что все полтора года отношений с Брайаном она постоянно терпела его неконтролируемую агрессию в свой адрес.

Напомним, что актриса Хайден Панеттьери больше десяти лет была в отношениях с боксером Владимиром Кличко. В 2013 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. У пары растет дочь Кайя Евдокия Кличко. Сейчас девочке 6 лет и она живет с отцом в Украине.

Владимир и Хайден с дочерью