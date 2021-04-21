 

Мнение: Концептуальность и ценности социализма

21.04.2021, 18:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Концептуальность и ценности социализма

Правительство Китая еще туже закручивает гайки в попытках избавиться от тлетворного влияния западных ценностей на китайский народ. Страна ввела новую систему оценки допуска игр на свой рынок, состоящую из пяти пунктов:

Концептуальность.
В рамках данного пункта цензоры оценят, насколько игра правдиво передает реальный мир и исторические события, а также соотносится с идеями социализма

Оригинальность дизайна.
Насколько сильно игра копирует чужие идеи в плане стилистики и игрового процесса

Качество.
Оценивается количество художественных допущений, соответствие научным фактам, качество сценария и постановки, а также насколько сильно игровой процесс противоречит стилистике

Культурный подтекст.
Цензоры попытаются понять, сможет ли игра продвигать в массы идеи превосходства китайской культуры, научные и исторические факты

Этап разработки.
В рамках данного пункта эксперты дадут оценку завершенности игры, ее технической составляющей, стабильности кода, цельности сюжета и прочему.

Чтобы попасть на один из крупнейших рынков планеты, игра должна набрать как минимум три балла. В случае, если проект набирает четыре бала, то он получает приоритет на публикацию; два — отправляется на доработку.
Ноль баллов по любому пункту — отказ. Как пример, партия гарантированно не пустит в страну игру, противоречащую идеологическим ценностям Китая, поскольку она провалит проверку на «Концептуальность».

https://www.gametech.ru/news/2021/04/21/kitai-perestanet-dopuskat-na-svoi-rynok-igry-ne-sootvetstvuyushhie-cennostyam-socializma – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / 5 полезных свойств картофеля, о которых вы не догадывались

29.08 / В гостях у Джастина и Хейли Бибер: экскурсия по их новому особняку с десятью ванными комнатами

03.12 / Мнение: Дуга нестабильности

22.01 / Скандалы: Ушли в онлайн

09.08 / Мнение: Цифровизация Москвы, просто о коронавирусе и зарплаты на удалёнке

23.11 / Джиджи Хадид поделилась новыми фотографиями с дочерью

07.09 / Мнение: Срочно в номер: Кремль не отравлял Навального

24.09 / Мнение: Почему эмигрантам стыдно быть русскими

11.07 / Внешность Домового и как его увидеть

04.08 / Северокореец, перебежавший из Северной Кореи в Южную, бежал обратно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика