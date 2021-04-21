Мнение: Концептуальность и ценности социализма

Концептуальность и ценности социализма

Правительство Китая еще туже закручивает гайки в попытках избавиться от тлетворного влияния западных ценностей на китайский народ. Страна ввела новую систему оценки допуска игр на свой рынок, состоящую из пяти пунктов:

Концептуальность.

В рамках данного пункта цензоры оценят, насколько игра правдиво передает реальный мир и исторические события, а также соотносится с идеями социализма

Оригинальность дизайна.

Насколько сильно игра копирует чужие идеи в плане стилистики и игрового процесса

Качество.

Оценивается количество художественных допущений, соответствие научным фактам, качество сценария и постановки, а также насколько сильно игровой процесс противоречит стилистике

Культурный подтекст.

Цензоры попытаются понять, сможет ли игра продвигать в массы идеи превосходства китайской культуры, научные и исторические факты

Этап разработки.

В рамках данного пункта эксперты дадут оценку завершенности игры, ее технической составляющей, стабильности кода, цельности сюжета и прочему.

Чтобы попасть на один из крупнейших рынков планеты, игра должна набрать как минимум три балла. В случае, если проект набирает четыре бала, то он получает приоритет на публикацию; два — отправляется на доработку.

Ноль баллов по любому пункту — отказ. Как пример, партия гарантированно не пустит в страну игру, противоречащую идеологическим ценностям Китая, поскольку она провалит проверку на «Концептуальность».

https://www.gametech.ru/news/2021/04/21/kitai-perestanet-dopuskat-na-svoi-rynok-igry-ne-sootvetstvuyushhie-cennostyam-socializma – цинк

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