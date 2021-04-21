 

Герцогиня Кембриджская продемонстрировала мужу навыки управления вертолетом на авиасимуляторе. Видео

21.04.2021, 18:43, Новости дня
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Представители королевской семьи были в одежде черного цвета – в публикации отмечается, что визит стал данью уважения покойному принцу Филиппу, который с 1953-го занимал пост главнокомандующего авиационной подготовки, а в 2015 году передал полномочия герцогине Кембриджской. Она стала почетным командиром авиации.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Жена принца Уильяма в ходе визита передала мужу свою сумочку, чтобы продемонстрировать навыки управления вертолетом на авиасимуляторе. Этот фрагмент можно посмотреть на видео, начиная с 01.40.

ВИДЕОВидео: The Royal Family Channel / YouTube
Контекст:Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.
Посещение эскадрильи стало первым появлением представителей королевской семьи на публике после похорон принца Филиппа, которые состоялись 17 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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