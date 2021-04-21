Более половины граждан считают, что Украина должна восстановить границы любой ценой – опрос

В то же время 7% респондентов заявили, что незаконным вооруженным формированиям так называемых “ЛНР” и “ДНР” нужно предоставить автономию в составе Украины, с правом иметь свои полицию и суды.

21% опрошенных отметили, что возвращать оккупированные РФ территории сейчас не имеет смысла, пока не появится реальный и мирный способ, 10% респондентов не имели однозначного мнения по этому вопросу.

Кроме того, 64% украинцев убеждены, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией. По мнению 70% респондентов, главной причиной, которая мешает прекращению войны на востоке Украины, является нежелание властей РФ закончить конфликт.

Онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете проведен на территории Украины (кроме временно неподконтрольной части территорий Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма). Объем выборки – 1148 респондентов. Статистическая погрешность (без учета выборочного дизайн-эффекта) с вероятностью 0,95 не превышает 3,5%.

Инфографика: uifuture.org

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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