Заснувший с сигаретой мужчина погиб от ожогов

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21.04.2021, 18:38, Разное
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В больницу города Гай в Оренбургской области в состоянии болевого шока с ожогами 90% тела был доставлен 39-летний мужчина, передает телеканал “360”. Врачам спасти несчастного не удалось – он скончался на руках у специалистов.

Вскоре выяснились обстоятельства трагедии. Мужчина задремал на диване, который стоял возле его гаража. Зажженная сигарета выпала у него изо рта. Пламя быстро перекинулось на одежду пострадавшего, что и привело к трагическому результату.



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