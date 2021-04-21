«Супы не ест и любит чебуреки»: Экс-домработница рассказала о любимых блюдах Киркорова

Экс-домработница Филиппа Киркорова осталась работать у него, когда он развелся с Аллой Пугачевой. Людмила Дороднова пояснила о том, какие блюда предпочитает поп-король, отметив, что в еде он достаточно не привередлив.

Почти 30 лет жительница отдала работе помощницы по хозяйству в доме Примадонны. После расставания звездной пары Алла Пугачева жила в гостинице, так как ждала, пока будет готова ее квартира в Филипповском переулке. Поэтому Людмиле Дородновой приходилось останавливаться на Таганке в апартаментах Филиппа Киркорова. В результате, она так и осталась работать с поп-королем на долгие годы.

По словам бывшей домработницы, артист практически не ест супы, но, когда он сидел на диете, она варила куриный бульон. Оказалось, что поп-король в восторге от чебуреков и не откажется от омлета по утрам. Однако Людмила Дороднова призналась, что как бы она не взбивала яйца по всем правилам, пышного блюда у нее так и не получилось. С Филиппом Киркоровым она рассталась мирно. Он ее не увольнял, а отправил на заслуженный отдых. Человек уже в возрасте, поэтому справляться с домашними обязанностями ей стало трудно. По словам экс-сотрудницы, певец очень щедрый человек, поэтому отпустил ее на пенсию не с пустыми руками.

Источник: radiokp.ru