 

МИД указал на замалчивание США планов по развертыванию новых ядерных вооружений

21.04.2021, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России, заявили в МИД, комментируя доклад госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

«Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьёзный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991-92 годов», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве указали, что подобные замечания Вашингтон допускает «в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. «совместных ядерных миссий» НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия».

«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами», – добавили в министерстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера

06.04 / CNBC – Китай не оставит без ответа бойкот своей Олимпиады

04.12 / Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

05.11 / Создателей Telegram-канала Nexta обвинили по двум статьям в Белоруссии

06.03 / В РФ число выпущенных банковских карт достигло рекорда

01.02 / 100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19

13.08 / В ВСУ сообщили о гибели на Донбассе украинского разведчика

20.07 / Пандемия подкосила экономические амбиции России

27.12 / Экс-президент Молдовы Додон после окончания каденции сразу поехал в Россию

04.10 / Собянин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика