МИД указал на замалчивание США планов по развертыванию новых ядерных вооружений

Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России, заявили в МИД, комментируя доклад госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

«Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьёзный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991-92 годов», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве указали, что подобные замечания Вашингтон допускает «в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. «совместных ядерных миссий» НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия».

«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами», – добавили в министерстве.