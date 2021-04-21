Минэнерго предсказало долгосрочный рост атомной энергетики

Атомная электроэнергетика представляет одну из наиболее перспективных сфер энергетической отрасли России, ее доля в структуре электрогенерации будет расти до 2050 года, считает заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.

«C точки зрения компактности (размещения), долгосрочности и (минимизации) выбросов, на мой взгляд, лидирует с высокими конкурентными способностями атомная энергетика. Я считаю, что будущее электроэнергетики РФ без атомной энергетики невозможно, и в любом случае ее доля к 2035, 2040, 2050 годам будет расти», – передает слова Сниккарса РИА «Новости».

Новую структуру развития регионов позволят выстроить малые атомные реакторы, отметил замминистра. Кроме того, Сниккарс считает перспективным использование в качестве энергоресурса водорода. «Если сейчас технически мы сможем эту ситуацию более четко облечь с точки зрения и международных возможностей экспорта, и внутренних возможностей, то в части водорода мы тоже сможем продвинуться», – сказал он.

Вместе с тем в РФ продолжится развитие газовой и гидрогенерации, а самой конкурентоспособной с точки зрения строительства инфраструктуры является возобновляемая энергетика, высказал мнение замминистра. «Мы прекрасно понимаем, что с теми параметрами, которые у нас есть – я имею в виду и экономические, и технические, – мы не обойдемся без традиционной энергетики. Она останется базовой, ключевой еще порядка 15 лет», – добавил Сниккарс, отметив, что такая ситуация характерна не только России.

В 2020 году атомные электростанции в РФ побили рекорд отечественной атомной отрасли по выработке киловатт-часов электроэнергии за год.

В марте был введен в эксплуатацию новейший энергоблок Ленинградской АЭС.