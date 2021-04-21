Украинский телеканал запустил ко Дню Победы онлайн-марш «Наш полк»

На украинском телевидении в эфире телеканала «Интер» пройдет онлайн-марш «Наш полк», приуроченный к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«Ко Дню Победы телеканал «Интер» вновь проводит онлайн-марш памяти «Наш полк». Из-за карантинных ограничений уже второй год нет полноценной возможности провести 9 мая традиционные мероприятия, во время которых тысячи людей проходят по улицам своих городов с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны – и возлагают цветы к Вечному огню и памятникам воинам-победителям», – говорится в сообщении на сайте телеканала.

Акция начнется 21 апреля и продлится до конца дня 9 мая, любой желающей может присоединиться к ней на сайте телеканала.

«Интер» запустил проект «Наш марш» в 2020 году к 75-летию Победы. Тогда в акции приняли участие более 1,3 млн человек.

На Украине основные мероприятия по случаю Победы на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го – в День памяти и примирения, праздник был учрежден в марте 2015 года.

Напомним, в РФ традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. А 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.