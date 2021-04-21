 

Пыль от песка на работе названа фактором риска ревматических болезней

21.04.2021, 18:28, Разное
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Главный компонент песка вызывает множество болезней

Диоксид кремния – самое распространенное химическое соединение в земной коре, главная составляющая песка. Огромное количество людей на работе подвергается воздействию пыли, которая содержит это вещество. В первую очередь речь идет о тех, кто работает на стройках, в сталелитейной промышленности, сельском хозяйстве, а также других отраслях связанных с использованием, перевозкой и добычей этого вещества.

В 1997 году Международное агентство по изучению рака назвало диоксид кремния канцерогеном (он может вызывать рак легких). Также его вдыхание может приводить к силикозу (разрастанию соединительной ткани в легких).

Ранее несколько исследований связывали вдыхание пыли с диоксидом кремния с развитием определенных аутоиммунных болезней соединительной ткани (ревматических): склеродермии, ревматоидного артрита, волчанки. Однако эти исследования не позволяли делать однозначных выводов.

Диоксид кремния и ревматические болезни. Новые данные

В новом исследовании ученые рассмотрели данные о примерно 3 миллионах жителей Дании, информацию о которых собирали с 1979 по 2015 год. Аутоиммунные болезни развились у 17 тысяч участников исследования, почти полторы тысячи из них были подвержены действию пыли диоксида кремния на работе.

Ученые обнаружили, что действие пыли с диоксидом кремния связано с увеличением общего риска аутоиммунных болезней примерно на 50%. Наиболее четкой была связь для ревматоидного артрита (на 57%) и склеродермии (на 62%).

Воздействие каждых дополнительных 50 микрограмм диоксида кремния на кубический метр в течение года увеличивал риск ревматических болезней у участников исследования на 4-7%.

Ученые высказали предположения относительно вероятного механизма действия диоксида кремния. Возможно, после попадания в легочные альвеолы это вещество активирует иммунные механизмы, которые активируют клетки, вырабатывающие антитела. У людей, предрасположенных к ревматическим болезням, это может провоцировать начало выработки аутоантител – антител к тканям собственного организма.

Согласно нормам Дании и Европейского Союза концентрация диоксида кремния на рабочем месте не должна превышать 100 микрограмм на кубический метр. Однако в этом исследовании ученые показали, что связь между этим веществом и риском аутоиммунных болезней становится очевидной при гораздо меньших его концентрациях. Предельно допустимая концентрация этого в воздухе рабочей зоны производственных помещений в РФ – 1 миллиграмм на кубический метр, в 10 раз выше, чем в Европе.



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