“У Лободы имидж стервы, Каролина – мягкая”. Фалеса прокомментировал отношения проживающих в РФ украинских певиц

Отвечая на вопрос, существует ли между артистками конкуренция, Фалеса отметил, что его экс-подопечная превосходит певицу Loboda по таланту.

“Но у Лободы есть амбиции и упорство, она очень талантливый артист, плюс продюсер Нателла Крапивина, которая многое для нее сделала. Если бы в Каролину вкладывалась хотя бы 10-я часть тех денег, которая вкладывается в Лободу, то Лорак бы вообще была певицей номер один в мире. Что касается конкуренции – один артист не может всегда быть на верхушке. Это удавалось только [российской певице Алле] Пугачевой. Но характер Аллы Борисовны и Лорак – небо и земля! Если у Лободы имидж женщины-стервы, то Каролина, наоборот, – мягкая”, – отметил Фалеса.

Контекст:Ани Лорак родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения.

В 2008 году она представляла Украину на конкурсе “Евровидение” с песней Shady Lady, заняв второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины. Сейчас певица живет и работает в России.

В ноябре 2020 года экс-концертный директор певица Loboda Стас Пшеницын в интервью проекту “Гроші” заявил, что причиной конфликта между певицами якобы является ревность Лободы к вокальным данным Ани Лорак.

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