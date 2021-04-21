Харьковский горсовет хочет забрать в коммунальную собственность конфискованный у Курченко “Металлист”

Отмечается, что сейчас имущественные комплексы (движимое и недвижимое имущество, земельный участок, товарные знаки), конфискованные у ПАО “Футбольный клуб “Металлист”, ООО “Металлист Холдинг” и ООО “Металлист-Арена”, распоряжением Кабмина отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

Решением сессии город берет на себя обязательства использовать указанные объекты по целевому назначению и не отчуждать их в частную собственность.

Решением предусмотрено также обращение к Кабинету Министров Украины о передаче Харьковскому городскому совету полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ПАО “Футбольный клуб “Металлист” и ООО “Металлист Холдинг”.

Контекст:Владелец группы компаний ВЕТЭК Сергей Курченко, которому принадлежал “Металлист”, был одним из приближенных экс-президента Виктора Януковича. Он сбежал из страны после смены власти в 2014 году. Украинские правоохранители объявили Курченко в международный розыск. По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы бизнесмена только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн.

В 2012 году бизнесмен Сергей Курченко, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group, купил ФК “Металлист” у харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В 2016 году клуб из-за финансовых проблем прекратил участие в чемпионате Украины по футболу. До этого харьковчане входили в топ-3 лучших команд Украины.

После смены власти в феврале 2014 года Курченко сбежал из страны и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, его объявили в международный розыск. По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы бизнесмена только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн.

3 октября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что суд конфисковал “Металлист” в собственность государства.

В апреле 2018 года Кабмин утвердил передачу стадиона “Металлист” в управление Харьковской ОГА. В распоряжении правительства №234-р от 11 апреля говорилось, что в управление ОГА передали имущество и корпоративные права, которые были конфискованы у ПАО “Футбольный клуб “Металлист”, ООО “Металлист Холдинг” и ООО “Металлист Арена”.

В декабре 2019 года тогдашний глава облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что конфискованная собственность Курченко в Харьковской области не была принята в управление ОГА, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.

В январе 2020 года в Харьковской ОГА сообщили, что помещения в спортивном комплексе “Металлист” и тренировочная база в поселке Высокий были окончательно возвращены в собственность государства.

В феврале 2021 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба “Металлист”.

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