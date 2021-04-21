 

Под Москвой подросток надышался газом и умер

21.04.2021, 17:42, Разное
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Компания школьников вдыхала газ из баллончиков для заправки зажигалок на лестничной площадке одного из домов на улице Горячева в поселке Удельная в Раменском городском округе Московской области, передает “Радио 1”. Один из них внезапно стал задыхаться, а затем и вовсе упал без сознания. Товарищи безуспешно попытались ему помочь, а затем вызвали врачей. Прибывшим на место специалистам, однако, оставалось лишь констатировать смерть 15-летнего мальчика.



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