Под Москвой подросток надышался газом и умер

Компания школьников вдыхала газ из баллончиков для заправки зажигалок на лестничной площадке одного из домов на улице Горячева в поселке Удельная в Раменском городском округе Московской области, передает “Радио 1”. Один из них внезапно стал задыхаться, а затем и вовсе упал без сознания. Товарищи безуспешно попытались ему помочь, а затем вызвали врачей. Прибывшим на место специалистам, однако, оставалось лишь констатировать смерть 15-летнего мальчика.