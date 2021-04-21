 

Ученые: Регулярная активность не показала долгосрочный эффект при когнитивных нарушениях мозга

21.04.2021, 17:36, Разное
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Ежегодно растет число пожилых людей, которые страдают от когнитивных нарушений мозга. Ранее считалось, что снизит риск деменции помогает регулярная физическая активность. Однако последние данные показали, что это не гарантирует долгосрочный эффект.
Ученые, которые представляют Калифорнийский университет, проанализировали сведения лонгитюдного исследования, проводимого в период 1996-2017 года. В нем принимали участие более 1700 женщин, средний возраст которых 45 лет. Когнитивные функции испытуемых оценили по показателям рабочей и эпизодической вербальной памяти, а также скорости обработки предложенной информации. Для того, чтобы оценить физическую активность женщин, им предложили заполнить соответствующую анкету.

Первичный анализ показал, что существует положительная корреляция между уровнем физической активности и когнитивными способностями испытуемых. Однако после того, как исследователи стандартизировали результаты по гормональным факторам и демографическим показателям, найденная связь оказалась незначимой.

Женщины, у которых был повышенный уровень тревожности и низкий социально-экономический статус, продемонстрировали низкие результаты при тестировании. Ученые сделали вывод, что именно стресс является одним из ключевых факторов, который сказывается на здоровье головного мозга в пожилом возрасте.

Источник: www.lvrach.ru



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