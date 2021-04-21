В СК закончили расследование дела вора в законе Васи Бандита

Завершено расследование в отношении криминального авторитета Игоря Кокунова, известного под прозвищем Вася Бандит, сообщила старший помощник главы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)… В ближайшее время уголовное дело будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

С 1993 года обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии с прозвищем «Вася Бандит», у него есть судимости за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

Он пропагандировал криминальную субкультуру, разрешал споры и конфликты между лидерами преступных групп, проводил «воровские суды» и выносил «воровские приговоры».

Обвиняемый также помогал преступникам, он покровительствовал тем, кто устраивал азартные игры вне игорных зон, незаконным продавцам топлива.

Кокунов был задержан в июне 2020 года.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.