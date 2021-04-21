Новый глава МИД Чехии пообещал дополнительные шаги в адрес России

Назначенный на пост главы МИД Чехии Якуб Кулганек на своей пресс-конференции в новой должности призвал Прагу и союзников предпринять дополнительные шаги в адрес России.

«Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии.В ближайшие дни мы должны предпринять [шаги в отношении России] вместе с нашими союзниками. Но и в этих условиях нам нужно действовать взвешенно», – предает его слова ТАСС.

В среду новый глава МТД Чехии примет в 18.00 (19.00 мск) посла РФ Александра Змеевского. После этого он намерен сообщить о шагах, которые предпримет Прага в ответ на высылку Россией 20 сотрудников посольства Чехии.

Также в среду Кулганек проведет видеопереговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а в четверг он ознакомит с подробностями расследования взрывов во Врбетице послов государств – членов Североатлантического альянса в Чехии. До конца недели новый глава МИДа проведет переговоры с некоторыми коллегами из стран ЕС и НАТО.

«Хочу реализовывать [на международной арене] чешские национальные интересы, включая [продвижение] экономической дипломатии. Также хочу решать актуальные темы, связанные с ковидом и путешествиями. Вторым моим приоритетом является [обеспечение] выполнения [республикой своих] обязательств в Евросоюзе и НАТО. Эти организации являются ключевыми для нашей безопасности и процветания», – сказал Кулганек.

Он также сообщил о необходимости того, чтобы по внешнеполитическим вопросам руководители и ведущие чешские политики выступали единым фронтом. «Министр иностранных дел должен стараться искать пути к достижению соглашений не только за рубежом», – сказал министр.

Напомним, в среду президент Чехии Милош Земан назначил новым главой министерства иностранных дел страны 37-летнего Якуба Кулганека, который до сих пор занимал пост замглавы МВД.

Чехия подозревает спецслужбы РФ якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон.

В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.